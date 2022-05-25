В Офісі президента очікують, що трибунал для покарання Росії зможуть створити вже до кінця літа

Міжнародний трибунал для покарання вищого політико-військового керівництва Росії за воєнні злочини в Україні та міжнародний арбітраж для перетворення заморожених за кордоном активів РФ на компенсації для українців можуть бути створені уже наприкінці літа. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Нам би хотілося думати, що на кінець літа ми вийдемо на підписання і подальшу швидку ратифікацію цих документів щодо однієї та щодо іншої інституції», – зазначив він.

Водночас, за словами Смирнова, над запуском міжнародного арбітражу працювати наразі дещо складніше, адже є «певний скепсис» міжнародних партнерів України.

«Через те, що такого в історії ще не було, окремі країни хочуть насамперед обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами до них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному», – пояснив Смирнов та додав, що Україна сподівається вже найближчим часом його подолати.

25 квітня у Офісі президента повідомили, що Україна вже підготувала проєкти відповідної нормативно-правової бази і статутних документів для якнайшвидшого запуску роботи спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії проти України та проводить консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями, щоб визначити оптимальний формат заснування і роботи трибуналу.

19 травня Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України.

Офіс президента спільно з Міністерством юстиції також розробив механізм стягнення коштів Російської Федерації, заморожених за кордоном, у рахунок компенсацій завданих Україні збитків.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Окрім того Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.