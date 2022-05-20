Зеленський пропонує створити фонд для компенсації втрат від вторгнення РФ за рахунок її активів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонує країнам-партнерам України підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому будуть компенсовані втрати від російського масштабного вторгнення в Україну за рахунок активів РФ.

«Російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали. Звичайно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором. Але її визнання й не потрібно. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини», – сказав президент у відеозверненні ввечері 20 травня.

«Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат. На основі такого договору російські кошти і майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію», – додав голова держави.

За його словами, Україна пропонує партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

«Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог із нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда. Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, а й пропонувати нові. Це буде дієво», – заявив Зеленський.

Раніше цього місяця верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що країни Євросоюзу мають серйозно подумати про те, щоб передати заморожені валютні резерви Росії на повоєнне відновлення України.

Боррель підкреслив, що питання оплати відновлення України – одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна «неймовірна сума грошей», а основний тягар при цьому ляже на країни Євросоюзу. Суми, зібрані на конференціях донорів, – це крапля у морі, тому що відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро, сказав Боррель.

Президент США Джо Байден раніше запропонував продати активи російських мільярдерів та використати виручені гроші для допомоги Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та інші західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центрального банку РФ.

5 травня президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві заявив про необхідність міжнародного плану для відновлення країни.