У прокуратурі встановили чергового російського військового, підозрюваного у звірствах на Київщині

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про чергового ідентифікованого російського військового, підозрюваного у звірствах щодо цивільних жителів Київщини.

«Це – 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64-ої окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35-ої загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів і звичаїв війни, поєднаному з вбивством», – написала Венедіктова у фейсбуці 20 травня.

За словами генпрокурорки, він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області.

«Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу. Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинилися – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом», – повідомила Венедіктова,

За її словами, зараз прокуратура встановлює інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки і руйнування 18 житлових будинків у селі.

«Якщо ви впізнали цього військовослужбовця РФ і маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», – наголосила генпрокурорка.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch повідомила про документування злочинів російських військових проти мирних жителів на півночі України. У 17 селах і невеликих містах Київської та Чернігівської областей правозахисники розслідувала, серед іншого, 22 явні страти без належного судового розгляду.