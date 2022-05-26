Троє цивільних загинули через російські обстріли в Лисичанську й Устинівці – Гайдай

Троє людей загинули внаслідок тривалого артилерійського удару по Лисичанську напередодні, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 26 травня.

«Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину», – заявив Гайдай.

Поміж іншого, російські війська зруйнували 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства «Імпульс» у Сєвєродонецьку. Також пошкоджені вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і центр надання адміністративних послуг у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

«Це все міста, різної площі та з різною кількістю населення, але міста. В селах і селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше. Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька», – додав голова ОВА.

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Протягом дня 25 травня українські війська відбили 10 атак російської армії. Поміж іншого, за даними українського командування, знищені чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки, а також п’ять безпілотників «Орлан-10».