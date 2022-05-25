На Донеччині війська РФ не просунулися – Кириленко

На Донеччині російські війська за добу не просунулися, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ворог свою тактику не змінює – спочатку веде масову артилерійську підготовку, таким чином фактично знищуючи міста, всю цивільну інфраструктуру і, на жаль, населення, тому такі втрати. Втім за добу ворог не просунувся. ЗСУ, перегруповуючись, тримають позиції не лише на Лиманському напрямку, а й на Авдіївському, де було дуже гаряче. Ворог намагався прорвати оборону і увійти в місто, але позиції утримано, а ворога відкинули», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Кириленка, також ситуація в Лимані залишається складною – місто постійно обстрілюється.

У Міноборони наголошують, що говорити про відступ ЗСУ на Донбасі некоректно, оскільки українські війська ведуть маневрену оборону на окремих ділянках фронту – змінюють позиції, відходять в бік, а за сприятливих умов проводять контрнаступ.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.