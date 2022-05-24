Кириленко: ситуація в Лимані – дуже складна, війська РФ намагаються зайняти центр міста

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє про дуже складну ситуацію в Лимані – війська РФ намагаються зайняти центр міста. Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода – «Радіо Донбас.Реалії».

«У Лимані дуже важка ситуація, місто постійно обстрілюється. Лиман зараз частково під контролем..їх постійно вибивають, вони заходять знову – їхня важка артилерія, танки заходять на околиці міста, щоб вести обстріли і зайняти центр міста, а в подальшому і територію всієї Лиманської громади», – сказав він.



Тому, за його словами, ситуація в Лимані є однією з найскладніших по всій лінії фронту.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують активні наступальні дії у напрямку Лимана, Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.