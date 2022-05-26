Окупаційна влада продовжила навчальний рік у Маріуполі до 1 вересня – Андрющенко

Російська влада подовжила навчальний рік у школах окупованого Маріуполя до 1 вересня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 26 травня.

Відтак, додав він, для дітей, які залишилися в місті, не передбачені канікули.

«Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською», – повідомив радник міського голови.

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За його даними, окупанти планують відкрити дев’ять шкіл, але змогли знайти тільки 53 вчителів, які погодилися працювати.

«По шість вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації», – прокоментував Андрющенко.

Напередодні радник мера повідомив, що незаконне угруповання «ДНР» почало роздачу російських паспортів у Маріуполі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські військові тримали оборону в місті майже 90 днів.