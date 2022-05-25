Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Командир «Азова» зателефонував дружині, про своє місце перебування та умови утримання не розповів

Денис Прокопенко, командир окремого загону спецпризначення «Азов», в одному з останніх відеозвернень із заводу «Азовсталь» , 20 травня 2022 року

Денис Прокопенко, командир окремого загону спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, після кількаденного мовчання, зателефонував своїй дружині, Катерині Прокопенко. Про це вона повідомила в коментарі кореспондентові Радіо Свобода. Розмова між подружжям сталася 23 травня.

«Він зателефонував з невідомого номера, розмова була буквально 30 секунд. Він запитав, як у мене справи? Я намагалася запитати, як у нього справи, але зв’язок був дуже поганий», – розповіла Прокопенко.

Російське Міноборони раніше заявляло, що 2439 українських військових, що перебували у районі заводу «Азовсталь», ​«здалися в полон».

Тоді як офіційний Київ називає це евакуацією – операцією із порятунку тамтешнього гарнізону.

Ймовірність його обміну в російському МЗС не відкидають.
Українські військовослужбовці наразі можуть перебувати на окупованій території Донеччини.

«​В нас немає інформації, які у них насправді умови, тому що єдине медіа, яке зараз там є – це з російської сторони. Знаю від інших жінок, які отримували дзвінки від своїх чоловіків військових. Казали, що чекають на, скажімо так, швидке повернення додому»,каже дружина командира «Азову».

Читайте також: «Ми були очима мирних жителів Маріуполя». Інтерв'ю з фотографами Associated Press

За словами Катерини Прокопенко, ось що її чоловік говорив перед евакуацією українських військових із «Азовсталі»​:

«​Це єдиний був метод, єдиний шлях, адже для нього важливо, щоб особовий склад був живий. І вже всі розуміли, що росіяни з кожним днем посилювали штурм. Мали дані: де хто знаходиться, де скупчення солдатів у цих бункерах, і вони вже точково спеціально добивали», розповіла Прокопенко Радіо Свобода.

Катерина Прокопенко (в центрі) разом із іншими дружинами захисників «Азовсталі» Ольгою Андріановою (ліворуч) та Ганною Науменко
Катерина Прокопенко (в центрі) разом із іншими дружинами захисників «Азовсталі» Ольгою Андріановою (ліворуч) та Ганною Науменко

А також повідомила, що наразі майже 500 сімей – рідні бійців полку «Азов», морпіхів, нацгвардійців, прикордонників та інших українських оборонців Маріуполя – оголосили про створення асоціації сімей «Азовсталі». Організація перевірятиме і поширюватиме інформацію про стан та умови утримання військових звідти. А також планує регулярно звертатися у міжнародні інстанції задля їхнього звільнення.

Заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив 25 травня, що Москва обговорюватиме обмін військових «Азова» тільки після «суду» над ними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG