МЗС Росії не розглядає обміну військових «Азова» до «суду» над ними

Обговорення обміну полоненими між Москвою та Києвом буде можливе лише після суду над українськими захисниками Маріуполя, зокрема, військовими полку «Азов». Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає російська служба Радіо Свобода.

«Всі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні», – сказав Руденко.

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Питання про обмін полоненими між Росією та Україною стали активно обговорювати після того, як минулого тижня із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли українські військовослужбовці, які більше двох місяців тримали там оборону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилася з міжнародними організаціями про гарантії евакуації українських військових з Маріуполя, і сказав, що надалі вони будуть обміняні.

Російська сторона про обмін не каже. Прокремлівські публіцисти закликають владу організувати над ними судовий процес. Глава незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «трибунал» над українськими військовими «неминучий».

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.