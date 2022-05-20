Зеленський: під час оборони Маріуполя Україна втратила багатьох льотчиків

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час оборони Маріуполя загинули багато українських льотчиків. Він сказав про це 20 травня в уривку інтерв’ю в ефірі національного телемарафону. Точного числа загиблих президент не навів.

«Дуже велика кількість людей загинула, наших льотчиків. На жаль… Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до «Азовсталі» і привезти ліки, продукти, воду, забрати поранених», – сказав Зеленський.

За його словами, повітряних коридорів до «Азовсталі» не було через російську ППО, ракети. «Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються… летіли туди. Ми втратили багатьох льотчиків», – додав голова держави.

Зеленський також повідомив, що вивезено всіх цивільних із заводу «Азовсталь».

«Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, завершиться евакуація всіх», – сказав президент.

Він додав, що домовлявся про розблокування «Азовсталі» із лідерами інших держав. «Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, з Ізраїлем, спочатку з Францією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча я десятки, сотні разів детально проговорював із лідерів держав – надати відповідне озброєння нашим військовим, щоб ми підійшли до Маріуполя, щоб розблокувати цих людей. І були люди, які були готові йти, хоча були на 90% впевнені, що можуть не повернутися. Було багато людей, які хотіли допомогти, максимально. Але є те, що є. Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя», – сказав він.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль російських військ.

Російське відомство заявляє, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

За повідомленням, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже доповів президенту Росії Володимиру Путіну про «повне звільнення» заводу.

Перед цим командир полку «Азов» Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів про перебіг евакуації із заводу «Азовсталь».

Прокопенко вказав на те, що військове керівництво України наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти свої життя та здоров’я.

«Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном і доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть із почестями поховати своїх воїнів», – повідомив командир полку.

17 травня у Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – із заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.