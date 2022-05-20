У британській розвідці розповіли, як Росія буде використовувати свої сили з Маріуполя

Росія, ймовірно, з Маріуполя перекине свої сили на інші частини Донбасу, проте це може потребувати багато часу, повідомляють у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Після того, як Росія отримає контроль над Маріуполем, імовірно, вони перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі. Постійний опір українців у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та оновлені, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати. Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважують, що російське командування зазнає тиску щодо демонстрації досягнених оперативних цілей.

«Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил», – додають у британському відомстві.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – з заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку. Але станом на 19 травня командування полку «Азов», який із іншими підрозділами був на «Азовсталі», залишається на території заводу.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».