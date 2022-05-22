Не тільки стічні води: мер Маріуполя попереджає про спалахи хвороб через хаотичні поховання в місті

Хаотичні поховання в окупованому Маріуполі та зливи можуть призвести до зараження криниць із питною водою, вважає мер міста Вадим Бойченко. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону 22 травня.

Бойченко нагадав, що в місті лишаються близько 100 тисяч жителів без доступу до якісної питної води. Водночас понад 20 тисяч цивільних загинули внаслідок російської агресії, багато з них поховані в місті хаотично.

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«І уявіть, ця каналізація, яка сьогодні не працює, і хаотичні поховання в місті – і все це буде визначене літнім періодом, підвищенням температури, зливовими, характерними для Маріуполя дощами – все це неорганізовано потрапить у ріки, відповідно, в море, і в ті криниці, де люди сьогодні добувають цю питну воду», – сказав він.

Посилаючись на думку медичних фахівців, Бойченко висловив побоювання, що зараження води може спричинити подальші смерті серед маріупольців.

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«Це, на жаль, призведе до колосальних наслідків, які можуть забрати тисячі життів маріупольців. І я хочу, щоб ми зараз всі однаково це розуміли. І щоб ті люди, які, як терористична організація, яких не можна називати людьми, тримають у полоні стотисячне населення, несли відповідальність за ці вбивства, за ситуацію, яку створили в Маріуполі. Це буде також їхня провина. Я хочу, щоб всі це розуміли і визнали Росію терористичною організацією», – додав мер Маріуполя.

Вадим Бойченко заявив 18 травня, що запуск водопостачання окупаційною владою в Маріуполі без робочої системи водовідведення та очистки стоків, призведе до виливу каналізаційних вод на вулиці міста і поширення інфекційних захворювань.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Невдовзі після початку блокади у місті почали з’являтися масові та хаотичні поховання загиблих цивільних – російські обстріли унеможливили звичайні похорони.