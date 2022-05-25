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«Анексія Маріуполя почалась». Андрющенко повідомив про роздачу російських паспортів в місті

За даними речника Маріуполя, саме сьогодні в місті почали видавати російські паспорти

Фактична анексія Маріуполя почалась, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Топ-новина про паспорти росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана днр дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої днр», – написав він у своєму телеграмі.

Перевірити ці дані в інших джерелах наразі неможливо.

На початку травня сепаратистські видання повідомляли про видачу паспортів так званої «ДНР».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

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