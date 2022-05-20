У Маріуполі окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання – мерія

Із вересня в російські окупанти планують повністю русифікувати навчання у Маріуполі, впровадивши у нього російські стандарти та програми. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«У рамках «адаптації» до переходу на російські програми малим маріупольцям у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову/літературу; історія Росії, математику... Вявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації у навчанні їм будуть викладати математику», – зазначив Андрющенко.

За його словами, російські окупанти також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

«Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують «негативними» наслідками від фільтраційних таборів до обмеження «гуманітарної» допомоги», – повідомив Андрющенко.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.