Шкарлет розповів, скільки вчителів і учнів виїхали через війну з України

Через повномасштабну війну Росії в Україні за кордон вже виїхали близько 23 тисячі педагогів і понад 600 тисяч учнів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Кожного дня інформація змінюється. Думаю, що ці дані не дуже точні. Я спілкувався з деякими директорами і ректорами, які говорять, що в середньому не ідентифіковано, де конкретно перебувають 10-15% учнів і студентів», – наголосив очільник МОН.

22 квітня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що близько тисячі українських шкіл зруйновані через бойові дії, ще понад 450 опинилися в окупації.