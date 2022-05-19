Після масштабного російського вторгнення в Україну під окупацією потрапили, на додачу до ОРДЛО, населені пункти Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Неодноразово там лунали заяви, що навчальний процес на тих територіях перейде на російські стандарти. Пропагандисти навіть робили декілька сюжетів про відновлення навчання у захоплених містах. Однак такі випадки поодинокі. Якоїсь сталої системи ніде немає. Радіо Донбас.Реалії пояснює, що там відбувається.



12 квітня в майже зруйнованій російськими військами Волновасі окупанти проводять так званий «перший дзвоник». Незважаючи на те, що в декількох кілометрах тривають запеклі бої, поблизу опорної школи дітей вишикували на майданчику та провели лінійку.

Лунають типові для російської пропаганди наративи – «вперше за вісім років учні можуть використовувати російську мову». Також дітям роздають підручники з російської мови та літератури. На кадрах видно, що школа постраждала під час обстрілів. Директорка, яка раніше викладала українську, перейшла на бік окупантів.

За два тижні «відновила» роботу і 53-я школа в Маріуполі, хоча на той момент в місті ще тривали бої. Туди привезли російських журналістів та показали їм, як відновилося навчання. Правда, показали лише кілька кадрів школи та нічого не сказали про те, що дітей та вчителів зібрали з усього міста: адже багато хто з тих, хто там навчався та працював, виїхали або загинули під російськими бомбами.

В загальнонаціональному марафоні «Єдині новини », що транслюють центральні українські телеканали, російській сюжет про 53 маріупольську школу показали заступниці директора іншої школи міста – Людмилі Болтіновій. Побачене вона прокоментувала так:

«Там показали лише шматочок школи. І не показали частину, яка розвалена. Як діти дістануться 53-ї школи? Це майже 2 години пішки. Хто їх підвозитиме? Зв’язку в місті немає. Електрики та води в місті також немає. Який там навчальний процес?», – задається питанням Людмила Болтінова.

Попри те, що перехід на російську програму швидше за все є головною ціллю Кремля на окупованих територіях, поки сталої політики щодо цього немає. Картина з освітою розгортається одразу за декількома сценаріями, говорить менеджерка аналітичного центру Cedos Юлія Назаренко.

Території, де навчальний процес взагалі не відбувається. Бо там точаться бої. Окупаційна влада намагається відновити навчання під своїм керівництвом та за російською програмою. Освіта продовжує працювати за українськими стандартами дистанційно, або школи самостійно приймають рішення про завершення навчального року.

У Херсоні тривалий час було дистанційне навчання за українською програмою

Окрім Волновахи та Маріуполя, свідчення про впровадження навчання російською були ще зі Старобільська Луганської області. А, наприклад, на Херсонщині тривалий час навчання тривало дистанційно за українською програмою.

«Здебільшого це було можливо завдяки тим вчителям, які залишилися на окупованій території. Їх закликали продовжувати навчання, але приховувати цей факт», – говорить Юлія Назаренко.

Наразі в Херсоні навчальний процес завершено.

«Було вирішено закінчити навчання достроково. Десь на місяць раніше. Правда, от якщо комусь потрібні атестати, то їх лише на підконтрольній Україні території можна отримати», – розповіла жителька Херсона Анжеліка.

Дай Бог, аби не встигли перевести на російську програму – житель Сватівського району

На більшості окупованих територій Луганської області тим часом навчання триває за українською програмою. Здебільшого, вчителі видають завдання на тиждень, та до школи ходити не потрібно. Щоправда, школи перереєстрували на так зване угрупування «ЛНР». Керівники шкіл або перейшли на бік окупантів, або відмовилися від співпраці, і їх замінили лояльними. Також досить багато вчителів виїхали, не бажаючі працювати в окупації, розповів житель Сватівського району Євген.

«Поки навчальні програми не змінювалися. Але кажуть, що вже з нового навчального року всіх переведуть на «лнрівську» програму. Дай Боже, аби не встигли», – говорить чоловік.

Якщо ці території залишатимуться в окупації, то перехід на російську програму неминучий, вважає Юлія Назаренко.

«Вони намагатимуться повторити сценарій, який був після 2014 року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Або як в Криму. Зокрема, в так званих «ЛДНР» створювали поступово свої програми. А в Криму повністю перейшли на російську», – говорить Юлія Назаренко.

За її словами, вже були заяви, що влітку вчителів з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей планують повезти в Крим для переорієнтації їх на російські стандарти.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: