Путін підписав указ про спрощене надання громадянства Росії жителями Запорізької та Херсонської областей

Російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.



Документ із підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації. Указ набирає чинності з дня підписання.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Херсонської та Запорізької областей перебувають під російською окупацією.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.