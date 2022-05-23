Через забиту каналізацію по Маріуполю розтікається дощова вода, з міста потрібна евакуація – Андрющенко

Загроза епідемії в Маріуполі стає більш ймовірною «з кожною грозою», заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 23 травня.

Він оприлюднив фото наслідків зливи в місті.

«Забиті зливові відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноєння та трупною отрутою по всьому місту», – прокоментував він.

За словами Андрющенка, окупаційна влада не реагує на санітарні виклики в місті.

«Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації. Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними», – застеріг він.

Згодом радник мера також оприлюднив фото імпровізованої криниці, за його словами, з центру Маріуполя. Судячи з фото, її облаштовували в каналізаційному колодязі.

«Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, маріупольці облаштовують імпровізовані колодці скрізь, де можуть знайти воду. Якість води не викликає сумнівів – вона не питна, але іншої немає», – зазначив Андрющенко.

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Напередодні Петро Андрющенко попередив, що російські загарбники планують ще більше ускладнити виїзд із міста.

Мер міста Вадим Бойченко заявив 18 травня, що запуск водопостачання окупаційною владою в Маріуполі без робочої системи водовідведення та очистки стоків, призведе до виливу каналізаційних вод на вулиці міста і поширення інфекційних захворювань. 22 травня він повідомив, що безпеці питної води в місті загрожують і масові хаотичні поховання.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.