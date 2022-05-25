Супутник зафіксував судна, якими російські окупанти можуть вивозити з порту Маріуполя метал та зерно

Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух вантажних суден, якими загарбники можуть вивозити метал та зерно. Як свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), ці кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію. Як з’ясували журналісти, зерно, яке зберігається в зерновому терміналі порту, належить державі Україна, а більша частина металу – компанії «Метінвест» Ріната Ахметова. Раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Ігор Барський.

За інформацією від адміністрації Маріупольського порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами.

Два з них – це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта). Це встановили журналісти «Схем», проаналізувавши супутникові знімки Planet Labs разом з профільним експертом. 24 травня супутник зафіксував їх біля причалів – зокрема, де розташований зерновий термінал.

Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається «Нові ворота». Про це свідчить знімок Planet Labs за 11 травня. Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Згідно з повідомленням омбудсмана Людмили Денісової, цей суховантаж зайшов в порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення і не зміг вийти через окупацію, а члени екіпажу були захоплені та вивезені в невідомому напрямку. З того часу Smarta свою дислокацію не змінював.

У коментарі виданню «Економічна правда» директор ДП «Маріупольський торговельний порт» Ігор Барський повідомляв, що на території підприємства залишається приблизно 200 тисяч тонн металу та чавуну вартістю більше 170 мільйонів доларів.

На уточнення «Схем» Барський зазначив, що переважна кількість металу належить компанії «Метінвест» Ріната Ахметова.

У «Метінвесті» це підтвердили у коментарі «Схемам» і повідомили, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію, повідомили в «Метінвесті». Інший метал та чавун на території порту, зазначили в «Метінвесті» – це продукція «Азовсталі» та «Металургійного комбінату імені Ілліча», які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.

Але на території порту залишався не лише метал. Директор порту Ігор Барський повідомив, що там були склади з зерном.

«Це більше 3,4 тисяч тонн зерна, що залишились на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне з суден, але воно вже не змогло вийти з порту», – додав Барський.

Окупанти також намагаються відновити роботу порту і вже підняли затонулий катер прикордонників, про який раніше повідомляв радник Міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Цей катер блокував один із виходів в Азовське море – так звані «старі ворота».

«Окупанти відновлюють роботу порту, і планують вивезти звідти все, що зможуть. Але вихід в море крізь «cтарі ворота» для них може бути непридатним, бо глибина замала для більшості бортів, які там знаходяться, а «нові ворота» залишаються, за нашою інформацією, заблокованими», – розповів у коментарі «Схемам» міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Блокує «Нові ворота» інше затонуле судно «Меотида», яке наразі окупантам підняти не вдалось. За словами міського голови, завантаження суден зараз ускладнюється ще й тим, що крани, необхідні для цього, не працюють через нестачу електроенергії внаслідок пошкодження портової підстанції.

Водночас в адміністрації порту кажуть, що їм відомо про намір використання окупантами плавучого крану, який також може завантажувати метал у трюми суден.

«Там залишався дизельний плавучий кран, який вони (окупанти – ред.) можуть використовувати для завантаження. Відновити роботу підстанції в них найближчим часом вийде навряд», – додав директор порту Ігор Барський.

Раніше повідомлялось, що екіпаж Tzarevna тривалий час було заблокованим окупантами. І болгарський уряд, і Мальта, за даними «24 каналу», вели переговори щодо забезпечення зеленого коридору для евакуації. Згодом стало відомо, що частину екіпажу вивезли до окупованого Донецька.

«Схеми» зв’язались із власником Tzarevna – громадянином Болгарії Даніелем Стефановим, але він не захотів говорити з журналістами.

«Без коментарів», – відповів він.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.