Супутникові знімки показали завантаження зерна в порту окупованого Севастополя – фото

Опубліковано супутникові знімки американської компанії Maxar, на яких зафіксовано навантаження зерна в порту окупованого Севастополя 19 і 21 травня 2022 року. Про це 24 травня повідомляє агентство Reuters.

За даними CNN, на знімках Maxar видно балкери «Матрос Позынич» і «Матрос Кошка». Повідомляється, що обидва кораблі вже залишили порт Севастополя. Один із балкерів прямує до Бейрута.

Раніше цього місяця «Матрос Позынич» виконав аналогічну місію: завантажив зерно і вийшов із Чорного моря у Середземне. Спочатку він прямував зі своїм вантажем до Єгипту, але йому заборонили заходити в порт Александрія, а потім і до Бейрута (Ліван). Згодом він пришвартувався у Латакії (Сирія).

В останні тижні проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії неодноразово повідомляв, що у Севастополі на завантаженні біля зернового термінала стояли балкери.

10 травня українська розвідка повідомила, що Росія продовжує вивозити викрадене в Україні зерно на свою територію та до анексованого Криму.

24 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії вкрадене українське зерно та не ставати співучасниками російських злочинів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

Російська влада публічно не коментувала обвинувачення української влади у вивезенні зерна з України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія використовує постачання продуктів як зброю.