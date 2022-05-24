Росія «використовує голод» для отримання влади – голова Єврокомісії

Росія шантажує світ харчами, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 травня.

На її думку, Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці.

«В окупованій Росією частині України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку…, а російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські судна, навантажені пшеницею та соняшниковим насінням», – сказала фон дер Ляєн під час виступу на конференції Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.

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Вона додала, що Росія накопичує власне продовольство, використовуючи затримку його експорту «як різновид шантажу», аби спровокувати зростання глобальних цін або «обміняти пшеницю на політичну підтримку».

«Це означає використання голоду та зерна для отримання влади», – пісумувала вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ці події можуть викликати в когось спогади про «темне минуле – часи радянських конфіскацій врожаю та нищівного голоду 1930-х років», маючи на увазі Голодомор, який вбив мільйони українців.

За словами фон дер Ляєн, шлях боротьби з кроками Росії, спрямованими на порушення ланцюгів постачання продовольства, лежить через глобальну співпрацю.

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Росія, своєю чергою, звинувачує Захід у зростанні цін на продовольство та дефіциті, пов’язуючи їх із запровадженням антиросійських санкцій за вторгнення до України.

Уряд Німеччини звинуватив Росію в блокуванні можливої доставки близько 20 мільйонів тонн зерна з України, тоді як президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дефіцит продовольства може спровокувати хвилю мігрантів з Північної Африки до Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.