Україна запропонувала створити організацію країн-експортерів зерна, тривають переговори – Мінагрополітики

Україна пропонує створити організацію країн-експортерів зерна, зараз тривають переговори. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

«Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових – США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС – об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку», – пояснив Дмитрасевич, якого цитує пресслужба Мінагрополітики.



За його словами, члени такої організації країн-експортерів зерна могли б спільно протидіяти недружнім заходам, таким як заборони на імпорт – якби члену такої організації забороняли імпорт зерна в певну країну, це вважалося б порушенням інтересів усіх членів «зернового ОПЕК».

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.