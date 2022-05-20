Сівбу зернових в Україні провели на 75% від минулорічних показників – Мінагрополітики

В Україні триває посівна, майже 98% площі, відведеної під яру пшеницю, вже засіяно, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства 20 травня.

«Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових завершена на 75% від показників минулого року», – повідомляє відомство.

За даними міністерства, на 19 травня на підконтрольній Україні території засіяли 14 158,4 тисяч гектарів. Це на 2 757,9 тисячі гектарів менше за показники минулого року (понад 16 916 тисяч).

Міністерство наводить такі дані щодо засіяних культур:

ярої пшениці – 188,6 тисячі гектарів

ярого ячменю 927,5 тисяч гектарів

ярого ріпаку 28,4 тисячі гектарів

вівса 156,8 тисячі гектарів

гороху 124,8 тисячі гектарів

гречки 37,4 тисячі гектарів

проса 32,1 тисячі гектарів

кукурудзи 4 170,2 тисячі гектарів

цукрових буряків 182 тисячі гектарів

соняшника 3 940,3 тисячі гектарів

сої 982,7 тисячі гектарів

картоплі 1 074,6 тисячі гектарів

«За оперативними даними, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії», – зазначають у відомстві.

На початку травня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що весняна посівна кампанія в Україні відбувається активно, але відстає від минулорічних показників щонайменше на 20 відсотків.

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Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.