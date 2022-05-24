«Не ставайте співучасниками злочинів Росії». Кулеба закликав світ не купувати вкрадене українське зерно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світ не купувати у Росії вкрадене українське зерно і не ставати співучасниками російських злочинів.

«Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі», – написав він у твіттері.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія використовує постачання харчових продуктів як зброю. Ціни на зерно, кулінарну олію та інші продукти різко зросли на тлі російського вторгнення до України, яка є одним із найбільших світових експортерів пшениці.