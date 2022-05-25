Росія забирає з окупованого півдня врожай і вивозить дітей в Сибір і на Далекий Схід – Скібіцький

Російські війська вивозять більшу частину врожаю з Херсонської області, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, окупаційні війська в Херсонській області та частині Запорізької «поставили ультиматум» місцевим фермерам про те, що все, що буде вироблятися в цих регіонах, забиратимуть на територію Росії.

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«Крім того, однозначно, великий подив викликало у окупантів таке питання, як розподіл землі. Видача землі населенню, паювання. Перше питання, були здивовані дуже: «а чому у вас не має колгоспів, все забрати, все знову повернути в колгоспи. І весь врожай який буде збиратися, 30 відсотків буде залишатися вам, 70 відсотків йде на Росію. Це повернення часів колективізації, часів радянського союзу, коли так було влаштовано на цих територіях», – сказав представник ГУР.

Він додав, що така політика Росії призведе до виснаження окупованих територій.

Крім того, Скібіцький розповів про вивезення дітей, підлітків та молоді з окупованих регіонів. За його словами, на окупованих територіях також триває пошук проукраїнських і патріотичних людей, які можуть «завадити організації планів РФ на окупованих територіях».

«Іде вивіз нашого населення з окупованих територій на територію РФ, і при чому дуже велика увага приділяється такій категорії як діти, підлітки, молодь. Чому? Тому що ми розуміємо, що молодь – це можливість влаштування в їхні навчальні заклади, в тому числі і у військові навчальні заклади, і це той контингент, який потім РФ буде використовувати. Відповідно, це молоде населення, яке можуть відправити в будь-який регіон РФ для того щоб відновити або поповнити ті прогалини в населенні, які є в дальніх районах РФ, Сибір, Далекий Схід. І реально ми бачимо цю картину», – прокоментував він.

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За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

На початку травня політичний експерт Тарас Загородній припустив, що у випадку тривалої окупації південних територій України Росія може вдатися до депортації місцевого населення, а також продовжити репресії проти незгодних з окупацією українців.