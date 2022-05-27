Український винищувач збив російський Су-35 над Херсонщиною – ЗСУ

У небі над Херсонщиною український винищувач збив російський Су-35, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України в небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював на літаки української штурмової авіації», – йдеться у повідомленні у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27 травня Росія втратила, серед іншого, 206 літаків та 170 гелікоптерів.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.