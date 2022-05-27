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Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 150 військових, найбільше – на Авдіївському напрямку

Від початку масштабного вторгнення Росія втратила 1322 танки, кажуть у Генштабі ЗСУ. На архівному фото: знищений ЗСУ російський танк

Росія минулої доби втратила у масштабній війні проти України 150 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільші втрати загарбників спостерігалися на Авдіївському напрямку, повідомили в українському командуванні.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 травня Росія втратила:

  • близько 29 750 своїх військових
  • 1322 танки
  • 3246 бойових броньованих машин
  • 623 артилерійських системи
  • 201 РСЗВ
  • 93 засоби ППО
  • 206 літаків
  • 170 гелікоптерів
  • 503 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 115 крилатих ракет
  • 13 кораблів /катерів
  • 2226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
  • 48 одиниць спеціальної техніки.

Ці дані уточнюються, додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

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