Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 150 військових, найбільше – на Авдіївському напрямку

Росія минулої доби втратила у масштабній війні проти України 150 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільші втрати загарбників спостерігалися на Авдіївському напрямку, повідомили в українському командуванні.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 травня Росія втратила:

близько 29 750 своїх військових

1322 танки

3246 бойових броньованих машин

623 артилерійських системи

201 РСЗВ

93 засоби ППО

206 літаків

170 гелікоптерів

503 БПЛА оперативно-тактичного рівня

115 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

48 одиниць спеціальної техніки.

Ці дані уточнюються, додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.