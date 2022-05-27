Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 150 військових, найбільше – на Авдіївському напрямку

Росія минулої доби втратила у масштабній війні проти України 150 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільші втрати загарбників спостерігалися на Авдіївському напрямку, повідомили в українському командуванні.
Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 травня Росія втратила:
- близько 29 750 своїх військових
- 1322 танки
- 3246 бойових броньованих машин
- 623 артилерійських системи
- 201 РСЗВ
- 93 засоби ППО
- 206 літаків
- 170 гелікоптерів
- 503 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 115 крилатих ракет
- 13 кораблів /катерів
- 2226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
- 48 одиниць спеціальної техніки.
Ці дані уточнюються, додали в Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
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