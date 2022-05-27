Ракетні удари, перегрупування – у Генштабі повідомили про активні наступальні дії РФ на Донецькому напрямку

Російські військові на Донецькому напрямку проводять активні наступальні дії: продовжують вогневе ураження українських підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська, повідомив вранці 27 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ… Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил. На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман», – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку, за даними Генштабу, війська РФ здійснюють підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів, завдають вогневого ураження та проводять дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів українських військ.

«На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ. На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що зберігається загроза ракетних й авіаційних ударів з території Білорусі.

За минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках Збройні сили України відбили 12 атак російських військ, повідомили у командуванні.

За даними Міноборони України, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.