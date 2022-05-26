Найбільше крилатими ракетами війська РФ б’ють по Луганщині – Командування повітряних сил

Найбільше ударів крилатими ракетами військові РФ завдають на Луганському напрямку, повідомило у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

«26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно, через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України. Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії. Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил», – йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил також уточнило, що російський вертоліт Ка-52 було збито ракетою ПЗРК «Стінгер».

Раніше сьогодні Угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові на Донбасі знищили російський танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, а також збили російський багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».

Російська сторона про втрати у техніці не повідомляє.