Росія щодня випускає 10-14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури України – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія щодня випускає від 10 до 14 крилатих ракет по українських обʼєктах цивільної інфраструктури. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Залужний сказав про це під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, що відбулася у ніч на 13 травня.

«Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК «Стінгер». Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати», – сказав Залужний.

У розмові з Міллі головнокомандувач ЗСУ також подякував США за допомогу Україні і наголосив, що українська сторона веде «суворий облік і контроль» за використанням наданих матеріальних засобів.

«Ми готові поділитися всіма матеріалами з посольством Сполучених Штатів, як тільки воно повернеться до України», – наголосив Залужний.

За даними Генштабу, станом на 13 травня Росія втратила у масштабній війні проти України 200 своїх літаків. Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.

12 травня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська випустили до 12 ракет по Кременчуку, зокрема по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.