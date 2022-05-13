ЗСУ знищили вже 200 літаків РФ – командування

Збройні сили України знищили вже 200 російських військових літаків за час масштабного вторгнення Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в масштабній війні проти України Росія втратила також близько 26 900 своїх військових, зокрема 250 загинули за останню добу.

Інші втрати РФ:

1205 танків

2900 бойових броньованих машин

542 артилерійські системи

193 РСЗВ

88 засобів ППО

162 гелікоптери

405 БПЛА оперативно-тактичного рівня

95 крилатих ракет

13 кораблів /катерів (такі ж дані, як і минулої доби, попри повідомлення про удар по російському судну біля Зміїного ввечері 12 травня)

2042 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

41 одиниця спеціальної техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.