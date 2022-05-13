ЗСУ знищили вже 200 літаків РФ – командування

Збройні сили України знищили вже 200 російських військових літаків за час масштабного вторгнення Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, в масштабній війні проти України Росія втратила також близько 26 900 своїх військових, зокрема 250 загинули за останню добу.
Інші втрати РФ:
- 1205 танків
- 2900 бойових броньованих машин
- 542 артилерійські системи
- 193 РСЗВ
- 88 засобів ППО
- 162 гелікоптери
- 405 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 95 крилатих ракет
- 13 кораблів /катерів (такі ж дані, як і минулої доби, попри повідомлення про удар по російському судну біля Зміїного ввечері 12 травня)
- 2042 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
- 41 одиниця спеціальної техніки.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – додали в Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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