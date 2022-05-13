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ЗСУ знищили вже 200 літаків РФ – командування

Український військовий сапер оглядає останки російського бойового літака Су-25, збитого ЗСУ на Київщині, 21 квітня 2022 року

Збройні сили України знищили вже 200 російських військових літаків за час масштабного вторгнення Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в масштабній війні проти України Росія втратила також близько 26 900 своїх військових, зокрема 250 загинули за останню добу.

Інші втрати РФ:

  • 1205 танків
  • 2900 бойових броньованих машин
  • 542 артилерійські системи
  • 193 РСЗВ
  • 88 засобів ППО
  • 162 гелікоптери
  • 405 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 95 крилатих ракет
  • 13 кораблів /катерів (такі ж дані, як і минулої доби, попри повідомлення про удар по російському судну біля Зміїного ввечері 12 травня)
  • 2042 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
  • 41 одиниця спеціальної техніки.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Дані уточнюються», – додали в Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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