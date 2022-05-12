Росія випустила до 12 ракет по Кременчуку – Полтавська ОВА

Російські війська випустили до 12 ракет по Кременчуку, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше», – написав він у телеграмі.

Раніше Дмитро Лунін повідомив про чотири «прильоти» по Кременчуцькому НПЗ та звуки вибухів в Полтавському районі.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.