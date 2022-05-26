Чому Росія досі не наважилася анексувати захоплені частини України?

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що на підконтрольних Росії територіях Донбасу влаштують «референдум» про входження до складу Росії. Але, за його словами, є одна умова – повний контроль над областями. Чим у контексті сьогоднішнього дня цікава заява ватажка кремлівської адміністрації?

Розмови про новий так званий референдум на окупованій частині Донбасу, що має ознаменувати входження ОРДЛО до складу Росії, тривають давно. Про необхідність інтеграції регіону у Росію ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно говорили окупаційні органи влади.

Після того, як Росія визнала так звані «​республіки» та захопила значну частину Донецької та Луганської областей, заяви ці можна оцінювати по-іншому. До того ж, до окупованої частини Донбасу додалися захоплені частини Херсонської та Запорізької областей. Не треба забувати й про те, що під окупацією досі перебуває частина Харківської області.

«​Спеціальна операція»

Останнім часом ціллю війни проти України (у Росії її називають «​спеціальна операція») означено повне захоплення українського Донбасу та, судячи з усього, утримання раніше захоплених територій на півдні України.

Попри всі труднощі та великі втрати, російські війська змогли досягти певних успіхів. Окрім захоплення Маріуполя, за останні дні їм вдалося взяти під контроль Світлодарськ, під загрозою Лиман, після важких боїв були захоплені Рубіжне та Попасна.

Це все несе велику загрозу «​відрізання» та повного захоплення Луганської області, яка вже на 95% знаходиться під контролем Росії. Нескладно припустити, що подальшою ціллю Росії буде вільна частина Донецької області.

Відкладений референдум

Але інформація про псевдореферендум на окупованих частинах України почалися ще у квітні 2022 року. Джерела російських ЗМІ повідомляли, що він запланований на 14-15 травня. Припускали, що про нього, або навіть про вже готове рішення про приєднання так званих «​республік» до Росії, Путін оголосить на святкуванні «​Дня перемоги». Ті ж джерела повідомляли, що провести це нібито волевиявлення планували ще раніше, але відстрочили через повільне просування російських військ.

Станом на кінець травня знову лунають заяви про «​референдум» та приєднання до Росії, але звучать вони не напряму з Кремля, а лише від його місцевих угруповань на Донбасі та півдні України.

З одного боку, проведення «​референдуму» чи рішення про анексію переносять через невпевненість самого Путіна в тому, що далі робити із нещодавно захопленим: таку думку в ефірі Радіо Донбас.Реалії висловив політолог, голова Центра прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Іншим невирішеним питанням для Кремля може бути те, що у разі ухвалення рішення про насильницьке приєднання окупованої частини Донбасу та інших частин України до Росії, війна автоматично переноситься на її територію. Адже, яку б частину Донецької та Луганської областей на цей момент українські війська не утримували, за яку б із частин не тривали бої, з точки зору Кремля, це вже війна російській території. Більше того, у разі нових невдач російських військ та просування українських, це вже буде просування по «​новій території Росії», що треба буде якось пояснювати внутрішній аудиторії.

Це несе за собою нові виклики, як то необхідність мобілізації, у політичній доцільності якої Кремль сумнівається. Які наслідки це матиме для самої Росії – розрахувати складно.

Оскільки невідомо, наскільки успішно для Росії будуть розвиватися бойові дії, вона може опинитися перед новою реальністю, коли вже анексована територія, яку у Кремлі вважатимуть своєю, буде «​окупована» [читай звільнена] Україною.

Кримські сподівання Росії

Залишаючи за собою можливість проведення «​референдуму» та приєднання захоплених територій України, у Росії можуть розраховувати, що, вийшовши на кордони Донецької та Луганської областей, можуть далі нав’язувати переговори на вигідних для себе умовах. При цьому Росія може спиратися на тезу, яку Кремль вже 8 років використовує щодо окупованого Криму: «​питання Криму, як невід’ємної частини Росії – не обговорюється».

Це підтвердив і спікер президента Росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що «​Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви і визнання де-факто реальної ситуації, яка існує». На питання, чи стосується це територіальних поступок, Пєсков заявив, що «​Києву потрібно тверезо оцінити ситуацію де-факто».

Отже, під словами «​ситуацію де-факто», ймовірно,і треба розуміти захоплені території України.



З розмов про «референдум» та приєднання окупованих територій, що лунать від проросійських угруповань та російських політиків, можна зробити кілька очевидних висновків:

У Росії ставлять за реальну мету повну анексію захоплених територій. Умови для такого приєднання ще не склалися. Зокрема, це пов'язано зі збройним опором, що чинить Україна. У Кремлі не до кінця вирішили, у якому вигляді хочуть приєднувати окуповані території. Окупація та ймовірна «де-факто» анексія буде виставлятися як умова у теоритичних мирних перговорах з Україною.

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