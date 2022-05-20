«Обороняться и учить персонал»: генерал Кривонос о будущем контрнаступлении Украины

В эфире Радио Донбасс.Реалии ход событий на фронте анализирует генерал ВСУ, первый заместитель Командующего Силами специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос.

– Почему военное положение в этот раз продлено сразу на три месяца?

– У нас впереди еще много дней борьбы, и для нас очень важно, чтобы мы работали в нормальном режиме и могли подготовить достаточное количество обученного персонала, который будет способен участвовать в контранступлении украинских Вооруженных сил по освобождению захваченных территорий.

– Сроки мобилизации также продлеваются. Что это значит?

– Каждый день ВСУ несут потери, и мы нуждаемся в пополнении. А проблема заключается в том, что нам нужны обученные, подготовленные люди. Поэтому вопрос стоит не просто о мобилизации, а о мобилизации и последующей профессионыльной подготовке людей, дабы они могли не просто погибнуть за свою родину, а активно и успешно воевать и выжить в бою.

– В чем принципиальная разница между обороной и контрнаступлением?

– Подразделения, которые находятся в обороне, имеют одну систему подготовки, а те, которые будут необходимы для наступления, другую: начиная от психологичиской и заканчивая нюансами ведения разведки и поражения противника. Это нюансы, к которым нужно готовиться. Потому задача номер один – спокойно и планомерно готовить тех, кто сейчас находится в тылу, чтобы они потом могли начать наступление обучено, и каждый знал свой маневр. А те, кто сейчас в обороне, обеспечивают возможность их подготовки.

– Правда ли, что для контрнаступления нужно превосходство в личном составе 3 к 1?

– Нет, неправда. Соотношение нужно на тех участках, где осуществляется наступление. Не на всех участках фронта будет идти наступление. Это не значит, что мы должны в три раза увеличить численность Вооруженных сил Украины.

– На Славянском и ряде других направлений враг пытается улучшить тактическое положение. Переведите нам с военного языка: чем это отличается от наступления?

– Они пытаются захватить минимальные господствующие высоты, которые обеспечили бы им превосходство на определенном участке местности. То есть они вгрызаются в участки, которые позволили бы им удерживать территории и потом нарастить возможности наступления.

– Как вы оцениваете в целом темп боевых действий России на востоке Украины?

– У них потенциала еще хватает, особенно – возможности вести артиллерийский огонь. Там, где они не могут прорваться, они наращивают поражение наших войск артиллерией. Потом снова пробуют – не получатеся. День за днем они пытаются прогрызть нашу оборону и все-таки хоть где-то прорваться. На сколько их хватит? В ближайшие 2-3 недели эта ситация может продолжаться. В первую очередь, задача наших Вооруженных сил – как можно глубже зарыться.

– Вчера вице-премьер России Борисов заявил, что Кремль использует в Украине комплексы лазерного оружия Задира. Вы сталкивались с таким оружием?

– Лазерное оружие применется российскими войсками в Украине еще с 2018 года. Были случаи ослепления наших снайперов Нацгвардии и пограничников на КПВВ. Ослепление достаточно серъезное, с полным ослеплением людей. Мы знаем, как это оружие работает, и основные принципы противодействия. Но нюанс такой: все ведущие страны, которые ведут разработку лазеров, у них есть устная договорненность это не применять. Россия нарушила эту договоренность. Поэтому мировая общественность может ввести дополнительные санкции на поставку в Россию комплектующих.

– В каких горизонтах времени стоит ожидать перехода Украины к контрнастпулению: дело только в западном оружии, или в том, что Россия выдохнется?

– Дело не только в помощи запада. Главное – не столько западное оружие, а обученный персонал ВСУ. Поэтому задача номер 1 – в нужном количестве готовить персонал. Задача 2 – поднять способность нашего оборонного комплекса по выпуску продукции, которую мы сами можем производить. Все это будет давать нам возможностио успешного контрнаступления. Эти факторы дополняют друг друга, но являются долговременными. Успех контрнаступления, как и любого предприятия, определяют три вещи: люди, время и деньги.

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