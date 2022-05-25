Війська РФ намагалась наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, але відійшли – Генштаб ЗСУ

На Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках російські війська намагались наступати в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове – без успіху, відійшли на раніше зайняті рубежі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, на Авдіївському напрямку російські війська вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски. Війська РФ також здійснювали авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

У Генштабі додають, що на Слобожанському напрямку російські війська систематично здійснюють вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження українських військ.

«Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля війська РФ зосереджують на ураженні угруповання Об’єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Загарбники зосередились на Бахмутському напрямку, намагаються розвинути успіх на Лиманському напрямку.

Крім того, російські війська активно готуються до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.