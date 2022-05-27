Росія у війні використовує 50-річні танки, це підкреслює дефіцит у неї сучасного обладнання – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що недавно Росія, ймовірно, перемістила зі сховищ 50-річні танки Т-62 в зону відповідальності свого Південного угруповання військ, яке «залишається із завданням окупувати південну територію України».

«Т-62 майже напевно будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, і їх присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 27 травня.

Крім того, у британській розвідці повідомили, що російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

Росія тисне на цьому напрямку, хоча Україна зберігає контроль над кількома захищених секторами, не даючи Росії захопити контроль над Донбасом, наголосили в Міноборони Британії.

26 травня в Пентагоні заявили, що, незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська, які атакують Донбас, досягли лише «поступового прогресу».

За даними Міноборони США, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп, більшість – на півдні, решта угруповань воює на Донбасі.