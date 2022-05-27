Пентагон: попри велику чисельну перевагу, війська РФ мають незначні успіхи в Україні

Незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська, які атакують Донбас, досягли лише «поступового прогресу», заявив 26 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

За його даними, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп, більшість – на півдні, решта угруповань воює на Донбасі.

Незважаючи на переважну чисельність військ, кажуть у Пентагоні, російські сили досягли незначних успіхів.

Ці здобутки компенсуються досягненнями України на інших фронтах, особливо навколо Харкова, другого за величиною міста України.

Від початку масштабного російського вторгнення військові чиновники заявили, що очікують, що обидві сторони будуть вчитися на своєму досвіді та розвиватися. Як кажуть у Пентагоні, цей прогрес помітний в українців, але в російських сил зберігся попередній підхід.

«Ми насправді не бачимо багато інноваційних, креативних способів просування по цілях (з боку росіян – ред.). Це майже той самий доктринальний підхід, який вони використовували в минулому», – сказав чиновник.

Російська тактика не змінилася протягом 92 днів бойових дій, наголосив він. «Вони все ще роблять це досить доктринально – використовують артилерійський вогонь, а потім переміщують підрозділи лише після того, як відчують, що вони достатньо пом’якшили ціль, – сказав він. – Але… на їхньому боці чисельність, тому, я думаю, ми продовжуємо спостерігати цей поступальний прогрес».

За даними Міноборони України, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але Угруповання об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в окупований Крим та отримання виходу до Придністров’я.