«На 80% порожні». Що відбувається з окупованими територіями на Запоріжжі?

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» про те, що відбувається в окупованих містах та селах регіону та як населення реагує на подальші плани Кремля щодо подальшої русифікації цих територій.

«Хтось налякався – виїхав, а потім повернувся»

За словами Старуха, багато людей вже покинули окуповані території Запорізької області, однак є і такі, що залишаються. Серед них працівники комунальних служб, які продовжують підтримувати роботу систем життєзабезпечення.

В деяких населених пунктах відсутні вже 80% населення, десь – третина

– Дуже велика кількість людей щодня виїжджають. В деяких населених пунктах відсутні вже 80% населення, десь – третина. Зрозуміло, що там, де не було військових дій та ворог зайняв в перший день фактично ці території дуже швидко, там не було руйнування, там порушена була більше комунікація, – там менше виїхало людей.

– Люди мають можливість виїхати й одночасно мають триматися, наскільки це можливо. У нас так само з керівниками територій – більшість керує на дистанції. Звичайно, що лікарі продовжують працювати, рятувальники там, де можливо працюють, працюють електрики – відновлюють електромережі. Будь-які системи життєзабезпечення мають працювати, тому що там наші люди.

Абсолютна більшість громад і керівництва працює. Десь в урізаному вигляді, хтось злякався. Хтось злякався, виїхав, повернувся, – але виконують обов'язки, які на них покладені.

«Терор окупантів почався одразу»

Голова Запорізької ОВА зазначає, що життя в російській окупації передбачає «залякування і терор», сотні людей пройшли як мінімум через викрадення.

Потім почали садити на підвали. В нас майже 300 підтверджених таких випадків, що на 3 доби пропала людина. А тисячі людей через це пройшли

– Тиск є, з першого дня, з початку військових дій йшов. В деякі міста вони (окупанти – ред.) зайшли одразу, й тиск розпочався одразу. Тим, що комунікації порушені, нормальний уклад життя – порушений, постачання ліків, їжі, робота – люди втратили все. Потім почали садити на підвали. В нас майже 300 підтверджених таких випадків, що на 3 доби пропала людина. А тисячі людей через це пройшли.

Може бути все, що завгодно, можуть і автомат приставить і все інше. У підприємців – забирають гроші. Забирають людей з активною позицією – не обов'язково гіперпатріотів – просто щоб їх налякати. Люди через це пройшли, і це терор. Це виключно терористична країна, яка здійснює терор проти мирних жителів. Паспорт (указ російського президента про спрощену процедуру паспортизації жителів Запорізької області – ред.) – це додаткова історія в цьому жаху терористичної діяльності.

«Взяти паспорт РФ і стати гарматним мʼясом»

Олександр Старух вважає, що паспортизувати українців в окупації потрібно російському керівництву виключно для того, щоб потім мобілізувати це населення для війни та використати, як «гарматне мʼясо».

Звичайно, якийсь відсоток колаборантів є, не будемо один одного обманювати

– В Україні за Конституцією можна бути виключно громадянином України, все те, що там відбувається, це більше для внутрішнього споживання, виключно в самій Росії. Цей папірець із дохлою куркою, про який розповідають, чи хочуть роздавати, я думаю, всім нам цілком очевидно, які наслідки будуть із цієї історії. Звичайно, якийсь відсоток колаборантів є, не будемо один одного обманювати, це є у будь-якому регіоні будь-якої країни, і ми це бачили по Донбасу.

– Зараз люди, які отримали російські паспорти, їх мобілізували в російську армію й кинули у вигляді м'яса на наші Збройні сили. Мабуть, м'ясо закінчилося, шукають ідіотів серед тих, хто живе на територіях тимчасово окупованих. Іншого пояснення бути не може. Ну не для того ж, щоб на Байкал люди їздили.

Старух переконаний, що серед жителів Запорізької області охочих отримати російські паспорти буде небагато.



– Стати громадянином країни, яку не пускають нікуди у світі і яку зневажають у світі. Може у когось і є така мрія, але точно не у переважної більшості нашого регіону і людей нашої країни.

«Бабуся йшла на ринок – загинула»

Голова Запорізької області стверджує, що новини про російську паспортизацію менше турбують жителів. Багатьом доводиться ліквідовувати наслідки російських ракетних обстрілів.

Як можна взагалі думати про паспорт країни, яка в тебе стріляє?

– Абсолютна більшість не знає цю новину. Перед цією новиною вони зустріли 4 крилатих ракети, які були запущені в цивільні об'єкти. Потрапили в ТРЦ, приватні будинки – 62 будинки пошкоджені, 2 будинки згоріли вщент, люди залишилися без житла, на яке все життя збирали. Бабуся йшла на ринок – загинула. Люди зараз на це звертають увагу, це першочергово. Як можна взагалі думати про паспорт країни, яка в тебе стріляє, тебе вбиває – абсолютно неможлива історія.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8628 випадків загибелі або поранення цивільних людей в Україні за час масштабного вторгнення Росії: 3974 загиблих (259 дітей) і 4654 поранених (402 дитини). Це дані від 24 лютого до півночі 24 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.