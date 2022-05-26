«Підготовка до анексії». Як окупанти проводять «русифікацію» півдня України

Як проводиться «русифікація» окупованої частини півдня України? Як окупанти планують запровадити освітній процес за російською програмою? Як Росія впливатиме на місцевих жителів у випадку тривалої окупації південної України? Ці та інші актуальні питання з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили на Херсонщині планують заборонити документообіг українською мовою. Перед цим прагнули зробити російську мову другою державною, повідомив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов, якого російські військові призначили «керувати» окупованим регіоном. Напередодні він заявив, що на Херсонщині російська мова поряд з українською стане державною. За словами Стремоусова, навчання в школах і закладах вищої освіти відбуватиметься російською мовою, але нібито «за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи».

якого російські військові призначили «керувати» окупованим регіоном. Напередодні він заявив, що на Херсонщині російська мова поряд з українською стане державною. За словами Стремоусова, навчання в школах і закладах вищої освіти відбуватиметься російською мовою, але нібито «за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи». З нового навчального року окупанти планують повністю «русифікувати освітній процес» у Маріуполі, повідомила 23 травня уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. За даними омбудсмена, у рамках так званої «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати лише три предмети: російську мову та літературу, історію Росії й математику. Окупаційні сили також влаштували організаційно-методичні збори вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі, заявила Денісова. За її словами, «незгодним погрожують негативними наслідками» – від фільтраційних таборів до обмеження гуманітарної допомоги. Денісова зазначила, що нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження.

Наміри відродження Таврійської губернії

У Мелітополі Запорізької області проросійські окупаційні сили розпочали підготовку до так званого святкування 220-річчя з дня утворення Таврійської губернії. У місті розмістили відповідні рекламні плакати. Російські окупанти раніше оголошували про наміри відновити існування губернії з включенням до її складу Запоріжжя. Вони роздають у Мелітополі номерні знаки для автомобілів із зображенням герба Запоріжжя зразка 1811 року та абревіатурою «TVR».

Про плани російського керівництва щодо відновлення Таврійської губернії відомо і українським розвідникам. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповідав, що Росія хоче включити до цього утворення окуповані українські території Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини, Донецької області і Запоріжжя, а центром цієї так званої губернії російська влада планує зробити Сімферополь.

Знищення української літератури

25 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупаційні сили на Донбасі розпочали інвентаризацію бібліотечних фондів і вилучають книги, які вважають «екстремістськими». За інформацією Андрющенка, цю процедуру здійснюють працівники донецької бібліотеки ім. Крупської.



На сьогодні вже завершено оцінку бібліотек і шкільної літератури в Мангуші та Микільському, повідомив радник мера Маріуполя. Він зазначив, що «до екстремістської літератури російські окупанти відносять всі підручники з історії України, української літератури, книги про УПА». У підсумку всі україномовні книги вилучені для знищення, повідомив Петро Андрющенко.

Раніше в Маріуполі почали знімати українські дорожні знаки і встановлювати нові, підписані російською мовою.

Впровадження російської освіти

Працівниця освітньої сфери з Мелітополя, ім'я і прізвище якої ми не називаємо з міркувань безпеки, зазначила, що спочатку російські військові планували «русифікувати навчальний процес» з 1 квітня, але їм це не вдалося.

Вона повідомила, що майже через місяць після початку окупації, росіяни почали приходити до директорів шкіл з бесідами. За словами освітянки, «військові нав'язували думку про свій статус визволителів та загрозу з боку українських націоналістів». Окупанти запевняли, що «українська влада не повернеться до міста, а за відсутності фінансування люди мають прийняти розумне рішення» і почати співпрацювати з російськими військовими.

«Вони нам говорили, що ми будемо переходити на російські освітні програми, будемо навчати дітей російською мовою. Мова йшла про те, що це буде от уже з 1 квітня. Вони хотіли розпочати освітній процес. Так хотіла військова комендатура, але ж військові не дуже розуміють, що це змахом чарівної палички не можна організувати процес російською мовою. Ми почали говорити, що для цього треба підручники, треба навчити вчителів, щоб вони перейшли на іншу програму», – згадала жінка.

Аргументи освітян мали певну силу, тож навчання за новою програмою вирішили відкласти.

Вони пропонують вчителям, які зголосилися з ним працювати, пройти влітку перепрофіляцію, перепідготовку

«Коли пояснили, вони сказали, «ну, добре, цей рік ви можете довчити дітей за своїми українськими програмами, а вже з 1 вересня буде організовано освітній процес російською мовою за рос програмами». Для цього вони пропонують вчителям, які зголосилися з ним працювати, пройти влітку перепрофіляцію, перепідготовку», – розповіла жінка.

За її словами, вчителі, які почали співпрацювати з російськими військовими, зараз «намагаються тиснути на батьків», щоб вони швидше погоджувалися повертати дітей до шкіл.

«Попри те, що вони обіцяють золоті гори, все одно дітей в них дуже мало, намагаються показати картинку, пишуть, що в школі навчаються 200 дітей, а ми маємо інформацію, що приходять не більше ніж 50», – запевнила освітянка.

Окупанти розказують, що вони запустили цілу одну школу на все місто, при тому, що десь там близько ста тисяч людей залишилося

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін повідомив «Новинам Приазовʼя», що російські ЗМІ подають в інформаційному просторі як досягнення те, що в освітніх програмах, які збираються запровадити в окупованому Маріуполі, збільшиться кількість годин із вивчення російської мови.

«Казати про якесь там навчання зараз неможливо, тому що люди не мають електрики, люди не мають води, каналізації і якихось нормальних певних умов, немає ніякої роботи. Але окупанти розказують, що вони запустили цілу одну школу на все місто, при тому, що десь там близько ста тисяч людей залишилося», – повідомив депутат.

Робота ЗМІ в окупованих містах

Регіональний представник Інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко зазначив, що згідно з основним наративом, який поширюють російські ЗМІ на окупованому півдні, регіон вже не повернеться під контроль України.

«Створили псевдо канал «Херсон-24» і почали транслювати «новини» нібито для місцевих жителів. Але таке враження складається, що вони роблять то для якогось звіту, то не новини для місцевих мешканців, які звикли до якісних новин. Це роблять переважно кримські журналісти, російські «журналісти» – то є пропагандисти. І є декілька херсонських журналістів-колаборантів, які допомагають їм в цій роботі», – повідомив Нікітенко.

Також за його словами, окупанти «створюють видимість, що наводять в регіоні порядок». Проте ані введення в обіг рублів, ані відкриття шкіл з російською програмою, про які вони заявляли, так і не відбулося, каже представник ІМІ.

Сергій Нікітенко запевняє, що «російські окупаційні сили не контролюють ЗМІ в інтернеті», але для подальшого поширення пропаганди намагаються створити низку телеграм-каналів.

«Копіюють сталінські практики»

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що за допомогою русифікації окупованої частини півдня України Росія готується до анексії цього регіону.

У заявах маріонеткових керівників адміністрацій, немає якоїсь риторики про хорошу Україну, яка має бути нейтральною, яка має бути у дружбі з Росією – ні

«Ми бачимо, що у заявах маріонеткових керівників адміністрацій, немає якоїсь риторики про хорошу Україну, яка має бути нейтральною, яка має бути у дружбі з Росією – ні. Це риторика з минулого, тепер нова риторика, що ці регіони мають стати частиною Російської Федерації», – каже Портніков.

Разом з тим він зазначив, що окупанти проводять русифікацію, використовуючи, в тому числі силові методи. За його словами, про це зокрема йому пишуть місцеві жителі.

«Зрештою, на активістів, атошників і волонтерів просто об’явили полювання. Ми боялися виходити на вулицю, перед кожним виходом ми буквально чистили телефони, видаляли листування, фотографії – все, що може вивести орків з себе. Навіть ДІЮ (український додаток – ред.), «Монобанк», додаток «Київстару», бо там є підтримка ЗСУ, в кращому випадку будуть примушувати знищити або знищать телефон, а в гіршому плані просто забирають у невідомому напрямку», – повідомив журналіст.

Віталій Портников вважає, що у випадку тривалої окупації частини півдня України Росія проводитиме в регіоні «фільтраційні» заходи і заселятиме його лояльним до себе населенням.

Вони просто копіюють сталінські практики

«Нічого нового в цьому немає, коли окупували Балтійські країни 1940 року, Латвію, Литву і Естонію, між ними і радянським союзом до червня 41 року зберігався кордон. Це була немовби радянська територія і нерадянська. Коли приєднували Західну Україну, то теж був спеціальний режим в'їзду і виїзду довгий час, навіть після Другої світової війни, щоб знищити опір повністю, і вже потім почати операцію з заселення регіону більш лояльними громадянами. Вони просто копіюють сталінські практики», – вважає Віталій Портніков.

«Мета – знищити якомога більше українців»

Колишній голова Інституту національної пам'яті, народний депутат України Володимир В’ятровичрозповів, що русифікація окупованих українських територій є передбачуваним кроком, оскільки «Росія має на меті знищити якомога більше українців».

Є вже і будуть далі репресії, є вже і депортації, навіть концтабори, боюся, що може дійти навіть до примусової психіатрії, яка була характерна для радянських часів

Історик зазначив, що російські військові на окупованих територіях продовжують використовувати методи, які Росія застосовувала в радянські часи. Зокрема, репресії, депортації та концтабори.

«Нічого особливо нового, тільки реставрація тоталітарних інструментів, комуністично-тоталітарного режиму, воно абсолютно можливе. Є вже і будуть далі репресії, є вже і депортації, навіть концтабори, боюся, що може дійти навіть до примусової психіатрії, яка була характерна для радянських часів. Аж, включно, Росія не відмовляється від використання такого покарення українців, як голод», – пояснив Володимир В’ятрович.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8628 випадків загибелі або поранення цивільних людей в Україні за час масштабного вторгнення Росії: 3974 загиблих (259 дітей) і 4654 поранених (402 дитини). Це дані від 24 лютого до півночі 24 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.