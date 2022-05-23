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З початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

На прикладі звільненого на початку травня села Кутузівка Залужний каже, що «українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом».

Кількома годинами раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ здійснюють бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку, зокрема встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

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