Армія РФ задіяла усі сили, щоб оточити ЗСУ – Маляр

Російська армія задіяла усі сили і засобі, щоб оточити ЗСУ та захопити території. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

За її словами, обстановка на фронті зараз залишається складною та має ознаки до подальшого загострення.

«Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії фронту. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – наголосила Маляр.

У Міноборони раніше заявили, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.