«Дуже важко, але вистоїмо» – Залужний про ситуацію на фронті

Українським військовим зараз «дуже важко», але вони «вистоять». Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка», – наголосив він.

Залужний також вкотре подякував міжнародним партнерам України за технічну допомогу, але водночас нагадав, що така підтримка має продовжуватись.

«Ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму», – наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.