Ситуація на Луганщині є складною, але ЗСУ «всіма силами» намагаються це змінити – Генштаб

Ситуація в Луганському регіоні є складною, але українські війська «всіма силами» намагаються це змінити, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Ситуація в Луганському регіоні важка, але ми намагаємося всіма силами змінити ситуацію…Так, противник наразі має перевагу і в авіації, і в артилерії, але ми робимо все можливе. Прискорить нашу перемогу надання сучасного озброєння від країн-партнерів», – сказав Громов під час брифінгу.

За його словами, російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів, артилерійських уражень по українських військах біля Сєвєродонецька.

«Противник діє за класичною схемою – початку використовує бомбардувальну авіацію, далі – штурмову авіацію, потім – артилерію і лише потім безпосередньо вступають у бій наземні сили. Але завдяки стійкості наших воїнів, завдяки відсічі зараз ситуація важка, але стабільна», – додав Громов.

Представник Генштабу зазначив, що російські війська продовжують намагатися взяти під свій контроль місто Лиман.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.