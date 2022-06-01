Війська РФ встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Російські військові встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 18:00 1 червня.

«На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 1 червня, за даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російська армія контролювала 70% території Сєвєродонецька, а частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції.

Пізніше речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.