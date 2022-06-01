Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Дим від обстрілів у Сєвєродонецьку, 30 травня 2022 року

Російські військові встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 18:00 1 червня.

«На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 1 червня, за даними голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російська армія контролювала 70% території Сєвєродонецька, а частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції.

Пізніше речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російська армія зосередила сили на заволодінні містом Сєвєродонецьк, на оточенні Лисичанська і виході на адміністративний кордон Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG