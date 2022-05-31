Гайдай: в Сєвєродонецьку тривають бої, а побоювання щодо оточення там українських військ є безпідставними

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бої відбуваються всередині Сєвєродонецька, а побоювання щодо оточення ЗСУ там є безпідставними. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Бої йдуть всередині міста, російські війська контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь будуть оточені наші військові, – такого не станеться, є можливість маневрувати. Військові спокійно тримають оборону на займаних позиціях. місто пошкоджене на 90%, з них 60% – практично відновленню не підлягають», – сказав він.



Сергій Гайдай зауважує, що російським військам не вдається захопити повністю Луганщину – українські військові вже четвертий місяць тримають оборону.

У спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко повідомив, що у Сєвєродонецьку на Луганщині армія Росії контролює значну частину міста, бої точаться в центральній його частині.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня заявили, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.