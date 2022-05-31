Російські війська контролюють значну частину Сєвєродонецька, бої точаться в центрі міста – Власенко

У Сєвєродонецьку на Луганщині армія Росії контролює значну частину міста, бої точаться в центральній його частині, повідомив у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.

За його словами, близько 50% міста захоплено російськими військами.

«Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої точаться в центральній частині міста. Перший штурм у них (російських військових – ред.) був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків», – сказав Власенко.

Місто паралізоване через бойові дії, доставляти гуманітарну допомогу цивільному населенню немає можливості вже близько тижня, евакуація не відбувалась декілька днів, обстріли і бойові дії відбуваються фактично цілодобово, повідомив Власенко.

«Ми закликаємо місцевих знаходитись у захисних спорудах, поки інтенсивні та напружені бойові дії», – сказав голова РДА.

У Генштабі ЗСУ вранці 31 травня повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.