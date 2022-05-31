Зеленський відреагував на плани Росії щодо окупації Луганщини до 1 червня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито плани Росії щодо окупації Луганщини до 1 червня.

«Нам все одно, які плани у РФ. На Сході нам складно через те, що бракує (необхідної) кількості відповідної зброї. Ми не прив'язуємося до дат деокупації, ми прив'язуємося до людей. Якщо деокупація того чи іншого регіону буде пов'язана з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію», – сказав Зеленський.

«Бо території без живих українців для нас не в пріоритеті. Тому насамперед ми маємо думати про наших людей, які спроможні – і вони це показали – дати відсіч всім планам РФ», – додав він.

Напередодні ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили, що вище військове керівництво Росії поставило ціль до 1 червня захопити всю територію Луганської області, а Донеччину окупувати до 1 липня.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.