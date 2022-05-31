Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих, хто намагається вказувати, як ЗСУ треба воювати.

«Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, «підганяти» Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів», – сказав він.

За його словами, ситуація на Донбаському напрямку дуже складна.

«Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне», – зазначив президент.

При цьому, Зеленський наголошує, що на Херсонському напрямку є певні успіхи, як і просування на Харківщині, а на Запоріжжі Збройні Сили України стримують тиск окупантів, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове.

«Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя», – наголосив президент України.