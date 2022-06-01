«Ми не плануємо відступати» – командир батальйону «Свобода» про оборону Сєвєродонецька

Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України розповів у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода, як обороняють Сєвєродонецьк Луганської області та про нинішню тактику російських військ.

Батальйон «Свобода» у складі Нацгвардії – один з підрозділів, що обороняє Сєвєродонецьк.

За словами Кузика, українські військові намагаються нівелювати перевагу російських військ в артилерії.

«Боронимо Сєвєродонецьк. Бої позиційні, бої в місті. Артилерійські перестрілки. Маневруємо, намагаємось якомога більше знищити окупанта. Ніч пройшла більш-менш добре. Наші підрозділи взяли полонених», – сказав Кузик.

Командир батальйону повідомив, що його підрозділ не планує відступати з Сєвєродонецького напрямку, а навпаки намагається відтиснути російських військових якомога далі за межі міста.

«Ми не плануємо відступали. Взагалі планують в генеральному штабі, а ми виконуємо накази. Буде наказ відступити – будемо виконувати, буде наказ наступати – будемо наступати, буде наказ тримати позиції – будемо тримати позиції. Поки наказу про відступ чи підготовку відступу немає і я не бачу, щоб він готувався, навпаки ми тиснемо. Наша задача зараз відтиснути якомога далі за межі міста ворога, що ми намагаємось зробити», – сказав Кузик.

За словами Кузика, російські війська просуваються повільніше на Сєвєродонецькому напрямку.

«Якщо порівнювати те, як вони воювали на Київщині, вони зробили висновки і набагато грамотніше воюють зараз. Вони мінімізували контакт з нами, мають перевагу в артилерії, в танках на цьому напрямку, тому цим і користуються», – сказав він.

Кузик розповів, що армія РФ використовує піхоту тільки для того, щоб визначити, де позиції українських військових. Потім включається робота артилерії багатогодинна, використовують танки, літаки, додав він.

«Воюють як російська воєнна машина – намагаються перемолоти наші позиції, так як вони воювали в Сирії, Рубіжному. Вони знищили повністю місто Рубіжне не взяли, а стерли з лиця землі. Те саме вони намагаються зробити з Сєвєродонецьком, але тут уже працює наша контрартилерія, хоча в набагато менших темпах ніж мені хотілося. Тим не менше, знищують їхню артилерію, їм не зовсім легко», – зауважив капітан.

Російська армія наразі контролює 70% території Сєвєродонецька, повідомив сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Про те, що російська армія напередодні вела штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ. Військові зазначили, що військові РФ «окремими підрозділами» досягли успіху і закріплюється у центрі міста.