Армія РФ контролює 70% Сєвєродонецька, ЗСУ частково відійшли на вигідніші позиції – Луганська ОВА

Російська армія наразі контролює 70% території Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста», – написав Гайдай у Telegram.

Триває руйнування інфраструктури та об’єктів промисловості, зазначив Гайдай.

За його словами, гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити.

«Лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити», – зауважив голова Луганської ОВА.

Про те, що російська армія напередодні вела штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ. Військові зазначили, що військові РФ «окремими підрозділами» досягли успіху і закріплюється у центрі міста.